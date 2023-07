Três cidades da região têm 12 moradores quilombolas, diz Censo

Dados inéditos sobre população quilombola no país foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE

Foi a primeira vez que o Censo investigou esse grupo, que hoje reúne, no País, 1,3 milhão de pessoas - Foto: IBGE / Divulgação

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem apenas 12 pessoas que se identificaram como quilombolas, entre quase 1 milhão de habitantes, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta terça-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os moradores que se autodeclararam quilombolas estão distribuídos em três das cinco cidades da região: Santa Bárbara d’Oeste (1), Sumaré (5) e Hortolândia (6). Não há registros em Americana e Nova Odessa. Juntos, os cinco municípios somam 998,8 mil habitantes.

Os quilombolas são remanescentes de um grupo étnico-racial formado por descendentes de escravos fugitivos durante o período da escravidão no País entre outros que viviam nos chamados quilombos. Uma pessoa que se autodetermina quilombola tem, portanto, laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade e com a terra em que vive.

Foi a primeira vez que o Censo investigou esse grupo, que hoje reúne, no País, 1,3 milhão de pessoas, o que representa 0,65% do total de habitantes. O Nordeste concentra a maior parte dos quilombolas. São 905.415 pessoas (68,19%).

“Com essa divulgação, o IBGE atende a uma demanda histórica da sociedade brasileira, dos órgãos governamentais e dos movimentos sociais. Conhecer o número de pessoas quilombolas e como elas se distribuem pelo país, no nível de municípios, vai orientar políticas públicas de habitação, ocupação, trabalho, geração de renda, e regularização fundiária”, declara Marta Antunes, responsável pelo Projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.