Três cidades adotam planos de emergência

As Prefeituras de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste decretaram nesta sexta-feira situação de emergência em razão da escassez de oferta de combustíveis nos postos dos municípios. Com o documento, todos os estabelecimentos ficam obrigados a dar prioridade de abastecimento aos veículos utilizados na prestação de serviços públicos essenciais à população, como ambulâncias e segurança pública. Em Sumaré, essa exigência foi feita ainda na quinta. Já Hortolândia busca na Justiça garantir o fornecimento prioritário.

Os decretos foram necessários, conforme informações das prefeituras, para garantir o abastecimento dos veículos das frotas municipais utilizados para serviços essenciais, sobretudo na Saúde. O objetivo é garantir prioridade no transporte de pacientes, distribuição de insumos e medicamentos, transporte de alunos e distribuição de merenda, transporte coletivo urbano, coleta de lixo, segurança pública e Defesa Civil, distribuição de água e tratamento de esgoto.

Em Americana, o documento assinado pelo prefeito Omar Najar (MDB) determina que os postos mantenham uma reserva de pelo menos 5% de seu estoque para atender à demanda do município. O documento prevê ainda que, em caso de escassez total, a ponto dos estabelecimentos ficarem sem essa reserva, a prefeitura poderá, caso encontre combustíveis em algum posto, bloquear as vendas do estabelecimento e adquirir o produto com dispensa de licitação.

O secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri, explicou que o decreto é uma forma de se prevenir. “A situação por enquanto está sob controle”, explicou. Segundo ele, a administração possui combustíveis para até o início da semana que vem. Nesta sexta, entretanto, não foi possível realizar a remoção de pacientes para São Paulo e Campinas, de manhã, porque faltou combustível para as peruas kombi.

APROPRIAR. “Se a situação se prolongar a prefeitura vai notificar todos os postos segunda-feira, para que, no caso de recebimento de combustível, 5% sejam reservados. Caso não volte ao normal, onde tiver combustível, a prefeitura fará um termo de apropriação desse produto, até com auxílio da Gama (Guarda Municipal), caso seja necessário”, afirmou o secretário. O decreto de Omar abre a possibilidade de fechamento de repartições para que os servidores trabalhem de casa, mediante autorização do prefeito.

Em Nova Odessa, com combustível nas ambulâncias somente até segunda-feira, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) determinou que, caso seja necessário, os veículos receberão combustível de máquinas e caminhões da frota municipal, que estão sendo utilizados somente em casos emergenciais.