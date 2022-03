Três apostas acertam a quina da Mega-Sena na Região do Polo Têxtil

Cada um dos acertadores dos cinco números receberá R$ 35.454,24; também houve 139 apostas premiadas com quadra

Três apostas da RPT (Região do Polo Têxtil), de Americana, Hortolândia e Nova Odessa, acertaram a quina do concurso 2464 da Mega-Sena, em sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, no último sábado (19). O prêmio por ter acertado cinco números da cartela foi de R$ 35.454,24 para cada ganhador.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 – 07 – 24 – 43 – 52 – 56.

Em Americana, a aposta premiada veio de um bolão com nove participantes, na Baldin Loterias. Outras apostas do município também foram sorteadas. Foram 45 acertos de quatro números, com prêmio de R$ 789,94 para cada quadra marcada.

Na RPT, ao todo, foram 139 apostas que acertaram a quadra. As cidades que tiveram mais acertos foram Americana (45), Sumaré (36), Santa Bárbara (27), Hortolândia (25) e Nova Odessa (6).

O prêmio para seis acertos foi de R$ 189.381.872,36 e teve dois ganhadores, das cidades de Mongaguá (SP) e Uberlândia (MG), que faturaram R$ 94.690.936,18 cada.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (23), com estimativa de prêmio máximo de R$ 80 milhões.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.