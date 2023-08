Três apostas da região faturaram R$ 23 mil cada na quina da Mega-Sena

Três apostas da RPT (Região do Polo Têxtil) faturaram R$ 23 mil cada no sorteio da Mega-Sena deste sábado (12), do concurso 2620. As premiações saíram para Americana, em um jogo feito pela internet; Santa Bárbara, em aposta efetuada na Cidade Nova; e uma outra em Sumaré.

Os apostadores acertaram cinco dos seis números, faturando o prêmio no valor exato de R$ 23.042,04 cada. Os números sorteados foram: 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28.

Quatro apostas faturaram o prêmio principal de mais de R$ 29 milhões de reais. Os sortudos são de Fortaleza (CE), Uberaba (MG) e Sinop (MT), sendo que esta última cidade teve duas apostas premiadas.

O próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (16), no concurso 2621, e tem uma premiação máxima estimada e R$ 3,5 milhões.