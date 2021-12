Trem iluminado de Natal passa pela RPT nos dias 16 e 17 de dezembro

Trajeto faz parte do “Natal nos Trilhos” da Rumo e teve inicio nesta quinta-feira (9) pela região de Santa Fé do Sul

O trem iluminado de Natal da Rumo, concessionária de ferrovias do País, passará pelas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) entre os dias 16 e 17 de dezembro. O trajeto faz parte do “Natal nos Trilhos” e teve início nesta quinta-feira (9) pela região de Santa Fé do Sul.

Trem decorado é formado por uma locomotiva e três vagões – Foto: Divulgação

O evento celebra o feriado de Natal com um trem decorado, formado por uma locomotiva e três vagões, que passará pelos trilhos que atravessam cerca de 40 cidades do interior de São Paulo durante 12 dias.

No dia 16, o trem iluminado inicia o trajeto em Rio Claro, às 19h, depois seguirá para Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Tatu (distrito de Limeira) e finaliza o percurso em Americana.

A viagem continua no dia 17, a partir das 19h, com início em Americana, e segue para Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas.

Devido a pandemia, o trem não fará paradas para evitar aglomerações. Concessionária ainda pede para quem for assistir presencialmente o trem, reforçar todos os cuidados necessários com a saúde, e que mantenha uma distância segura do trem. *Estagiária, sob supervisão de Luciano Bianco

Confira o roteiro completo do “Natal dos Trilhos”:

08/12 Santa Fé do Sul

Três Fronteiras

Santana da Ponte Pensa

Santa Salete

Urânia

Jales

09/12

Jales

Estrela D’Oeste

Fernandópolis

Valentim Gentil

Votuporanga

10/12

Votuporanga

Simonsen (distrito de Votuporanga)

Ecatu

Eng. Balduíno

Bálsamo

Mirassol

São José do Rio Preto

11/12

São José do Rio Preto

Eng. Schmitt (distrito de Rio Preto)

Cedral

Uchôa

Catiguá

Catanduva

Pindorama

Santa Adélia

12/12

Santa Adélia

Cândido Rodrigues

Taquaritinga

Santa Ernestina

Dobrada

Matão

Silvânia (distrito de Matão)

Bueno de Andrada (distrito de Araraquara)

13/12

Araraquara

Américo Brasiliense

Santa Lúcia

Rincão

Guatapará

Araraquara

14/12

Araraquara

Ibaté

São Carlos

15/12

São Carlos

Itirapina

Rio Claro

16/12

Rio Claro (Centro)

Santa Gertrudes

Cordeirópolis

Limeira

Tatu (distrito de Limeira)

Americana

17/12

Americana

Nova Odessa

Sumaré

Hortolândia

Campinas

18/12

Campinas

Valinhos

Vinhedo

Louveira

Jundiaí

*Estagiária, sob supervisão de João Colosalle