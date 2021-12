Trem iluminado de Natal chega na região nesta quinta

A primeira parada do “Natal nos Trilhos” é em Americana; Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia estão inclusas itinerário

O trem iluminado de Natal da Rumo, concessionária de ferrovias do País, chega a RPT (Região do Polo Têxtil) nesta quinta-feira (16). A primeira parada é em Americana.

Segundo a prefeitura, o trem iluminado deve chegar na cidade por volta de 23 horas. Ele permanecerá na Estação Cultura durante todo o dia 17, e a partida para outra cidade às 19h de sexta-feira. Vale lembrar que durante o dia, as luzes dos vagões estarão apagadas.

Trem decorado é formado por uma locomotiva e três vagões – Foto: Divulgação

A rota do dia 16 começa em Rio Claro, às 19h, e depois segue para Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Tatu (distrito de Limeira) e finaliza o percurso em Americana.

Na sexta-feira (17), o trem parte do município americanense às 19h e percorre parte da RPT, passando por Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, respectivamente, e terminando o trajeto em Campinas.

O “Natal nos Trilhos” celebra o feriado de Natal com um trem decorado, formado por uma locomotiva e três vagões, que passará pelos trilhos que atravessam cerca de 40 cidades do interior de São Paulo durante 12 dias.

Devido a pandemia, o trem não fará paradas para evitar aglomerações. Concessionária ainda pede para quem for assistir presencialmente o trem, reforçar todos os cuidados necessários com a saúde, e que mantenha uma distância segura do trem.

