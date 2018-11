Trecho da Astrônomo Jean Nicolini é liberado

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta quarta-feira a liberação da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, que liga a cidade até Americana. O trecho no sentido Americana estava interditado para as obras de um viaduto que ligarão a pista à Avenida Ampélio Gazzetta, que faz parte do Corredor Metropolitano.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Com a liberação não há mais a necessidade de os motoristas acessarem o desvio que havia sido montado na Avenida Industrial Oscar Berggren para chegar até a Ampélio Gazzetta e só então seguir para o município vizinho. De acordo com a prefeitura, cerca de 45 mil veículos trafegam pelo trecho a cada 12 horas.

“A obra está caminhando para o seu final e a liberação do trânsito no sentido Nova Odessa-Americana da Rodovia Jean Nicolini já vai facilitar bastante a vida do motorista, principalmente no início da manhã e no final de tarde”, comentou diretor de Segurança de Trânsito Franco Julio Felippe.

O viaduto está recebendo guard-rail, postes de iluminação e grama no entorno. Com 76 metros de comprimento, vão livre de 30 metros e duas faixas de rolamento, o novo viaduto receberá cerca de R$ 2,4 milhões em investimentos.