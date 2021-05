TRE realiza manutenção preventiva em 2 mil urnas eleitorais na região

Suspensa em março por conta do agravamento da pandemia, manutenção será retomada em 1° de junho

Todas as 100 mil urnas do Estado de São Paulo passarão pela manutenção - Foto: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo/Divulgação

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo vai realizar manutenção preventiva de 2.067 urnas eleitorais nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). A ação havia sido suspensa em 6 de março por conta do agravamento da pandemia e será retomada em 1° de junho, seguindo os protocolos e medidas de segurança.

Todas as 100 mil urnas do Estado de São Paulo passarão pela manutenção, que deve levar cerca de três meses para ser concluída. A manutenção é realizada três vezes ao ano, mas em anos eleitorais o serviço é realizado em apenas duas ocasiões.

Chefe da Seção de Urnas Eletrônicas do TRE, Alexandre Bustos de Oliveira explicou que o procedimento consiste em fazer um teste exaustivo dos componentes da urna por meio de um programa. A outra etapa consiste em dar carga na bateria interna das urnas, que é usada em caso de falta de energia elétrica no dia do pleito. A carga da bateria dura aproximadamente seis horas, e o teste, cerca de quatro horas.

A manutenção preventiva é feita pelos próprios funcionários dos cartórios eleitorais ou pela empresa Licita, contratada para esse trabalho nos cartórios em que não há servidores suficientes para a tarefa. Na região, apenas os cartórios de Americana e um dos dois de Sumaré (230ª Zona Eleitoral) não precisarão de apoio da terceirizada.

Caso a urna esteja em perfeitas condições de funcionamento, é armazenada até o próximo ciclo preventivo. Se apresentar qualquer problema, é aberto um chamado de manutenção corretiva. O aparelho recebe então os devidos reparos para garantir que esteja pronta para a próxima eleição.

Abaixo, a quantidade de urnas por município: