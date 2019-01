Travesti é morta e tem coração arrancado em Campinas

Um homem de 20 anos foi preso nesta segunda-feira (21), em Campinas, após ter matado uma travesti de 35 anos, identificada como Genilson José da Silva. O autor do crime confessou ter arrancado o coração da vítima após ter feito relações sexuais com ela e guardado em sua casa, embaixo do guarda-roupa.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

O caso aconteceu por volta das 4h30 desta segunda. Segundo informações da PM (Polícia Militar), o 1º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) estava em patrulhamento pelo Jardim Marisa, quando viram um homem na calçada apresentar comportamento suspeito. Ao notar a viatura, ele entrou em um comércio para se esquivar da abordagem.

Durante o contato com a polícia, o suspeito passou dados falsos várias vezes. Ele apresentava escoriações e arranhões pelo corpo, além de um ferimento recente na cabeça. O homem, então, confessou que havia cometido um assassinato e mostrou o local onde o corpo estava, em um pequeno cômodo às margens da Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), que liga Campinas à Vinhedo.

A PM localizou o corpo de uma travesti, com o tórax aberto e sem coração. Questionado, o autor do crime disse que havia guardado o órgão em sua casa, na Rua Amadeu Silvestre Ramos, no Jardim Marisa.

O coração estava enrolado em um pano, embaixo do guarda-roupa. O criminoso afirmou, em entrevista coletiva, que havia conhecido a travesti por volta de meia-noite, e que a matou dentro de um bar que pertencia a vítima. “Ele era um demônio, eu arranquei o coração dele. Não usei faca, não usei arma, só caco de vidro”, disse o homem, que ainda levou R$250 em dinheiro e aparelhos eletrônicos da vítima.