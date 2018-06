Transporte e aulas voltam ao normal nesta segunda-feira

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Serviços públicos e transporte, afetados pela greve dos caminhoneiros, começam a voltar ao normal nesta segunda-feira na RPT (Região Polo Têxtil), segundo as prefeituras.

Em Americana, Nova Odessa e Sumaré, as aulas nas escolas municipais serão retomadas amanhã. Em Hortolândia, a previsão é de que os serviços voltem a funcionar também nesta segunda, mas a comissão de monitoramento da crise vai se reunir neste domingo para avaliar a situação. Em Santa Bárbara, segundo a prefeitura, os serviços públicos praticamente não foram afetados.

Na saúde, as cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa, fechadas na quarta-feira por risco de falta de insumos, serão reabertas.

Vão funcionar normalmente também os serviços de odontologia em cada UBS, assim como o centro de odontologia, o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Azenha e os departamentos da Vigilância em Saúde. Em Sumaré, a rede de saúde funcionará normalmente, e as atividades suspensas, como cursos no setor de Inclusão Social, também serão retomados.

Em Americana, a coleta de exames nas UBSs volta a ser realizada nesta segunda. Uma reunião na segunda vai avaliar se as cirurgias eletivas, suspensas, podem voltar a ser realizadas. O transporte para a Apae volta a ser realizado, mas para pacientes de fisioterapia continua suspenso.

A VPT, que opera o transporte urbano em Americana, informou que 100% da frota estará nas ruas na segunda. Em Sumaré deve acontecer o mesmo, segundo a prefeitura. Na garagem da Ouro Verde, que realiza o transporte intermunicipal, não havia informações sobre como funcionará o serviço nesta segunda-feira.

FALTA. O gás de cozinha ainda estava em falta na manhã deste sábado em revendedoras de Americana. Três depósitos ouvidos pelo LIBERAL ontem ainda estavam sem o produto.

As remessas recebidas no dia anterior acabaram pouco depois que chegaram, e ainda se formavam filas mesmo antes de os caminhões com botijões chegarem.