Transmissão do coronavírus tem alta e se aproxima de última onda na região

A taxa de transmissão do novo coronavírus na região de Campinas, que engloba a cidade de Americana, voltou a subir e atingiu 1,42, de acordo com dados da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da pandemia.

O índice apontado pela plataforma indica que um grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus pode contaminar outras 142. É a maior taxa desde o dia 22 de julho, quando o índice de contaminação estava em 1,44. Em 28 de janeiro deste ano, o número chegou a 1,63.

Vacinação é a melhor forma de se proteger contra efeitos graves da Covid-19 – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A alta no número de casos começou a ser sentida no começo de novembro, quando a taxa de contágio, até então estabilizada em 0,89, em outubro, atingiu 1,06. Desde então, vem subindo gradativamente.

Em Americana, entre os dias 7 e 20 de dezembro, foram confirmados 939 casos, uma média de 67 registros por dia, segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. No mês de novembro, foram 486 ocorrências positivas, 82% a mais que em outubro, quando 266 pessoas contraíram a doença.

“É fato que o número de casos está aumentando. Essa variante nova [ômicron BQ.1] tem um alto poder de transmissibilidade. Provavelmente, em janeiro, o número deve aumentar por conta das festas e reuniões familiares”, afirma Ártemis Kílaris, médica infectologista que atua no Hospital Unimed em Americana.

De acordo com ela, no caso de apresentar algum sintoma gripal ou dor de garganta, mesmo que leve, é recomendado evitar contato com outras pessoas e fazer o teste do Covid a partir do segundo dia de sintomas.

“Nesse momento, o mais importante é ter consciência de que se estiver com sintomas gripais não deve comparecer às festas”, enfatiza. Segundo a médica, a vacina é que está protegendo contra as formas graves da Covid, uma vez que poucos pacientes estão necessitando de internação.

Cenário – Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Americana tinha até 20 de dezembro, 47.391 casos positivos da doença e 1.008 óbitos. No dia 21 de dezembro, quatro dos 18 leitos com respiradores estavam ocupados no município e apenas dois de 25 sem respiradores eram usados.