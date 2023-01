Tragédia acende alerta sobre riscos de quedas de árvores em épocas chuvosas

Caso fez com que Prefeitura de Campinas fechasse todos os parques do município

A morte da menina Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, após ser atingida por um eucalipto na Lagoa do Taquaral, em Campinas, na manhã desta terça-feira (24), acende um alerta sobre os riscos de queda de árvores em períodos chuvosos. A tragédia, que vitimou a moradora de Hortolândia, fez com que a prefeitura fechasse por tempo indeterminado todos os parques e praças de esportes do município.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), as administrações municipais descartaram o fechamento dos espaços, mas disseram estar atentas, inclusive com monitoramento constante das condições físicas das árvores plantadas em parques, praças, bem como nas ruas.

Isabela Fermino residia no Jardim Santa Clara do Lago 2; pais estão em estado de choque – Foto: Alessandro Torres / Futura Press

Biólogo e mestrando em Botânica pela USP (Universidade de São Paulo), Danilo Alvarenga Zavatin explica que alguns fatores podem provocar a queda de árvores em épocas de chuvas intensas. Ele cita a condição do solo, ventos fortes, raio e espécies que já estejam previamente doentes.

“No pós-chuva, o solo encharcado pode ceder e acabar movimentando a árvore. Ou a espécie previamente doente e apodrecida cair, já que a umidade aumenta o peso do tronco”, diz. No entanto, o biólogo afirma que é possível evitar acidentes com a fiscalização prévia do estado de saúde das árvores, da condição do solo e se a espécie está em uma área muito frequentada.

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que se for constatada alguma árvore com risco de queda, serão tomadas as medidas cabíveis e protocolares para a remoção. A administração municipal de Santa Bárbara d’Oeste disse que realiza periodicamente vistoria das áreas de parques e praças avaliando as espécies existentes.

Em Nova Odessa, a prefeitura afirmou que o Bosque Manoel Jorge é monitorado constantemente pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil, incluindo a poda e eventual supressão de qualquer galho ou árvore que apresente riscos aos frequentadores. O mesmo vale para as praças.

Na cidade de Sumaré, engenheiros da prefeitura percorrem, desde a última segunda-feira, espaços públicos arborizados, como praças e áreas de lazer, para um mapeamento e diagnóstico das condições dos exemplares plantados no município.

Também em nota, Hortolândia disse que dentre as atividades de manutenção dos Parques Socioambientais Irmã Dorothy Stang, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e Observatório Ambiental, no Jardim Santa Clara do Lago, está o monitoramento das condições físicas das espécies existentes nos locais, a fim de evitar fatalidades como a que aconteceu em Campinas.