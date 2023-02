Tradicional ‘Maratona de Descontos’ do Tivoli acontece até domingo

O Tivoli Shopping realiza entre esta quinta-feira (9) e domingo (12) a tradicional “Maratona de Descontos”. Estão em promoção produtos variados de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia. Com adesão de muitas lojas, inclusive das grandes redes, o liquida-estoque terá preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70%.

Tivoli montou um lounge próximo à Kalunga, com manequins e algumas das ofertas mais atrativas – Foto: Divulgação

Para marcar o início da campanha, o shopping promove um show especial na Praça de Alimentação. A banda SP 304 se apresenta nesta quinta-feira, a partir das 19h30, e promete animar o público com o melhor do pop rock nacional e músicas que fizeram sucesso nos anos 70 e 80.

Aguardada pelo público, a promoção pode ser uma ótima oportunidade para dar aquela “repaginada” no guarda-roupas, comprar aquele item desejado há tempos para a casa, mas que ainda estava fora do orçamento, garantir um presente especial com um preço acessível ou mesmo economizar na compra do material escolar das crianças.

Para ajudar o consumidor, o Tivoli montou um lounge próximo à Kalunga, com manequins e algumas das ofertas mais atrativas. Além disso, nas redes sociais do shopping (Facebook @tivolishopping e Instagram @tivoli.shopping) os clientes também poderão acompanhar postagens com ofertas e descontos especiais.