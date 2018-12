Tomate dispara e lidera inflação no Estado de São Paulo

O preço do tomate disparou 83,8% entre janeiro e novembro nos supermercados do Estado de São Paulo. É a maior inflação entre todos os produtos de todos os segmentos pesquisados pela Apas (Associação Paulista dos Supermercados). Em novembro, a alta foi de 19,1%, a quarta maior para o mês entre todos os itens.

“Eu nunca tinha visto um aumento desses na história”, afirma o economista da Apas, Thiago Berka, que atribui a alta às chuvas. Só em outubro, o preço do produto cresceu 81,7%. A cultura, conta o economista, é uma das mais sensíveis às intempéries e pragas. Aliado a isso, muitos produtores saíram do mercado, o que reduziu a área de cultivo, a oferta e, consequentemente, elevou o preço. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A disparada reduziu as vendas, embora em níveis que não foram contabilizados pela associação.

A aposentada Maria Elisabete Ribeiro Freitas, de 64 anos, por exemplo, tirou o tomate da cozinha nos últimos meses. Recentemente, só vinha encontrado preços na faixa de R$ 6,99 a R$ 7,99 o quilo. “Simplesmente deixei de comprar, porque eu achei um absurdo. Uso muito em casa, em salada, molho, então realmente faz falta”, conta.

Maria encontrou o produto a R$ 4,99 em um mercado na Avenida Cillos, em Americana, nesta sexta-feira. Considerou o preço razoável e voltou a comprar.

Ao contrário de outros produtos, como os legumes verdes, o tomate é mais difícil de substituir, explica Berka. Então, a solução encontrada pelos consumidores é não comprar, como fez Maria por algum tempo, ou consumir menos.

A disparada do tomate também colocou os legumes na liderança entre os segmentos (a Apas inclui o tomate na categoria dos legumes). Foram 32,1% de inflação no ano (5,6% em novembro). Em segundo lugar na categoria, aparece a mandioquinha, com 32,5% de inflação no ano, e em terceiro o pepino, com 26,2%.

A inflação de novembro foi liderada pela cebola, que registrou alta de 54,8%. O leite, que disparou durante a greve dos caminhoneiros, registrou queda de 12,5% no mês. Ainda assim, a alta acumulada de janeiro a novembro é de 13,4%.