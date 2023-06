TJ-SP anuncia concurso para oficiais de Justiça; cidades da região têm vagas

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) irá contratar novos oficiais de Justiça. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), com a publicação do edital do concurso no DJE (Diário da Justiça Eletrônico). A RPT (Região do Polo Têxtil) terá três vagas disponíveis. As inscrições serão abertas na sexta-feira (30).

No Estado de São Paulo, ao todo, estão previstas 88 vagas disponíveis entre as dez RAJs (Regiões Administrativas Judiciárias). A região de Americana, que abrange Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, terá três vagas. Duas são para concorrência geral e uma para candidatos negros.

TJ-SP vai contratar 88 oficiais de Justiça, no total – Foto: Divulgação

Outras Regiões Administrativas próximas também possuem vagas. A de Campinas, que abrange Cosmópolis, Paulínia e Valinhos, terá uma vaga geral; enquanto a de Limeira, que abrange Araras e Cordeirópolis, também terá uma vaga geral.

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta e poderão ser feitas até o dia 8 de agosto, através do site da Fundação Vunesp. O salário inicial para o cargo de oficial de Justiça parte de R$ 8.804,85, além de auxílios para alimentação, transporte e saúde.

Para participar do concurso, o candidato necessita ter concluído (até o dia da posse do cargo) curso de ensino superior em qualquer área de formação, desde que seja uma instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). A prova está prevista para o dia 10 de outubro, com 100 questões de múltipla escolha.

De acordo com o TJSP, caso haja disponibilidade, 5% das vagas em cada circunscrição judiciária serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.