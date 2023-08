TJ reconhece competência municipal para regular uso de agrotóxico na aviação agrícola

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a competência municipal para regular o uso de agrotóxico na aviação agrícola. A lei foi criada a partir do projeto do vereador Joi Fornasari (PV), de Santa Bárbara d’Oeste, em 2021. A decisão foi publicada em julho de 2023.

A ação foi proposta pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que buscava declarar a não proibição da atividade no município.

O desembargador Paulo Henrique Stahlberg Natal destacou que o município tem a atribuição de proteger o interesse local e a saúde humana, sem inviabilizar a atividade, desde que o controle seja exercido por outros meios.

Uma audiência pública na Alesp discutiu o uso de agrotóxicos – Foto: Divulgação

Joi comentou que decisão do TJ foi importante para preservar o meio ambiente.

“A ideia de elaborar o projeto partiu de reclamações de pequenos agricultores que perderam toda a sua plantação devido à pulverização aérea. A partir do momento em que se realiza esse tipo de atividade, o produto é despejado no ar e não há um controle para uma área determinada. Pode invadir propriedades vizinhas, afetar o solo e até as nascentes”, explicou o parlamentar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Promotor de Justiça do Núcleo PCJ-Piracicaba, do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), Ivan Carneiro Castanheiro, concordou com a decisão, pois entende que cabe à cidade a responsabilidade.

“Não sou contra ao uso de agrotóxico na aviação agrícola, mas considero a necessidade de fazer uma fiscalização sobre a utilização correta e eventuais responsabilidades no caso de algum dano”, explica Castanheiro.

Segundo levantamento realizado pelo Gaema, em 2022, Santa Bárbara teve 30,73% do território pulverizável, enquanto Americana tinha apenas 7,78%.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Americana, que tem uma área permitida bem menor que Santa Bárbara, devido as suas características habitacionais e hídricas, ainda não dispõe de uma legislação específica sobre o tema”, completa o promotor.

O ex-vereador americanense Padre Sérgio chegou a apresentar o projeto sobre a proibição de pulverização aérea, em 2017 e em 2019, mas nas duas situações a proposta foi rejeitada pelos vereadores.

Na última quarta-feira houve uma audiência pública na Alesp (Assembleia Legislatiba do Estado de São Paulo), proposta pela deputada estadual Ana Perugini (PT), a fim de discutir o uso de agrotóxicos que podem chegar à mesa e trazer riscos ao meio ambiente.