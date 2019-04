TJ aceita recurso da defesa de motorista que atropelou ciclistas

Foto: Lucas Claro / rapidonoar.com.br

O Tribunal de Justiça do Estado acolheu ontem um recurso da defesa do técnico de informática Hyoran Gabriel Alves de Oliveira – réu em uma ação penal pela morte de dois ciclistas da região em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira – e excluiu do processo duas qualificadoras para o crime de homicídio. A decisão reduz a pena mínima a que ele pode ser condenado de 12 para 6 anos de prisão.

Bêbado e sem habilitação, ele dirigia o carro que atingiu as bicicletas de Márcio José Bechis, de Nova Odessa, que tinha 47 anos, e Diogo Cia de Faria, de 38, de Americana. Ele estava preso e vai à júri popular por homicídio com “dolo eventual”, quando uma pessoa assume o risco de cometer um crime, apesar de não o desejar.

Ao apresentar a denúncia sobre o caso à Justiça, o Ministério Público de Limeira apontou que a conduta de Hyoran foi praticada com “recurso que dificultou a defesa das vítimas” e por meio que “gerou perigo comum”. Ambas foram acatadas pelo juiz de primeira instância, gerando o recurso da defesa.

As qualificadoras tornam o crime hediondo, o que além de aumentar a pena mínima, exige que o condenado passe mais tempo em regime fechado antes de progredir para o semiaberto. Por unanimidade, os desembargadores do TJ decidiram que essas agravantes não devem ser analisadas pelos jurados.

“Para a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é preciso querer praticar o homicídio, o que não ocorre no homicídio por dolo eventual. Já para gerar o perigo comum era preciso que houvesse uma multidão no local do acidente”, afirmou o advogado Mauro Atui Neto, responsável pela defesa do réu.

Se não houver recurso da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de segunda instância do MP, o caso “volta” para a Justiça de Limeira, para designação de uma data para o julgamento de Hyoran pelo júri popular.