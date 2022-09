Tivoli realiza ‘Feira da Empregabilidade’ com 5 mil vagas disponíveis

O Tivoli Shopping realiza neste domingo (25), em parceria com o Unisal, Consultoria TGRH, DiskJet e Portal Vagas 019, mais uma edição da “Feira da Empregabilidade”. O evento vai oferecer cerca de 5 mil vagas de trabalho em empresas da região e é uma grande oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho.

As oportunidades são para vários níveis de escolaridade, experiência e salários. A feira ocorre das 8h às 17h, na Praça de Alimentação do empreendimento. A entrada do público no shopping deverá ser feita pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi. A participação é livre e gratuita.

Edição 2019 da Feira da Empregabilidade realizada no Tivoli Shopping – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

Embora o desemprego tenha diminuído no Brasil, a melhora no mercado de trabalho ainda não foi suficiente para reduzir a proporção de trabalhadores que espera há muito tempo por uma recolocação no mercado. Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que aproximadamente três em cada dez desempregados permanecem em busca de trabalho há mais de dois anos. E a falta de emprego, de acordo com o IBGE, ainda atinge 9,9 milhões de brasileiros.

“Estamos felizes em, mais uma vez, colaborar com esse projeto que é tão importante, pois trata-se de uma prestação de serviços à comunidade e contribui na geração de trabalho e renda para a população da região. As edições anteriores do evento foram um sucesso e esperamos que esta seja ainda melhor e que mais vagas sejam preenchidas, beneficiando ainda mais pessoas”, afirma o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini.

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer ao shopping levando currículo profissional e documentos pessoais para se inscrever.

SERVIÇO

Feira da Empregabilidade

Data: domingo, dia 25 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping – entrada pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi

Participação livre e gratuita