Termina nesta sexta prazo para ‘adotar’ cartinhas

Interessados em “adotar” uma cartinha de crianças pela Campanha Papai Noel dos Correios têm até esta sexta-feira (14) para se tonar um padrinho. As cartas devem ser retiradas presencialmente nas agências – confira baixo os endereços das unidades da Região do Polo Têxtil.

No interior do Estado de São Paulo, das 117.810 cartas selecionadas para a campanha, até o momento, 61.628 foram adotadas. Ainda aguardam adoção um total 56.182 cartinhas com pedidos de bonecas, bolas, carrinhos e outros brinquedos. Foto: Facebook / Reprodução

Os presentes são recebidos nas agências dos Correios para que posteriormente a entrega seja feita no próprio fluxo postal da unidade. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança não é informado ao padrinho.

Americana

Endereço: Rua Dom Pedro II, 75

Horário de Funcionamento: de 09:00 às 17:00

E-mail: spiacamericana@correios.com.br

Tel: (19) 34619153

Período de adoção das cartas: 6/11/2018 a 14/12/2018

Período de recebimento dos presentes: 12/11/2018 a 15/12/2018

Hortolândia

Endereço: Rua Libero Badaro

Horário de Funcionamento: de 09:00 às 17:00

E-mail: spiaccidhortolandia@correios.com.br

Tel: (19) 38455344

Período de adoção das cartas: 6/11/2018 a 14/12/2018

Período de recebimento dos presentes: 12/11/2018 a 15/12/2018

Nova Odessa

Endereço: Rua Aristeu Valente, 201

Horário de Funcionamento: de 09:00 às 17:00

E-mail: spiacnovaodessa@correios.com.br

Tel: (19) 34661467

Período de adoção das cartas: 6/11/2018 a 14/12/2018

Período de recebimento dos presentes: 12/11/2018 a 15/12/2018

Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Rua Dona Margarida, 930

Horário de Funcionamento: de 09:00 às 17:00

E-mail: spiacsbdoeste@correios.com.br

Tel: (19) 34551177

Período de adoção das cartas: 6/11/2018 a 14/12/2018

Período de recebimento dos presentes: 12/11/2018 a 15/12/2018

Sumaré

Endereço: Rua Jose Maria Miranda, 915

Horário de Funcionamento: de 09:00 às 17:00

E-mail: spiacsumare@correios.com.br

Tel: (19) 38731045

Período de adoção das cartas: 6/11/2018 a 14/12/2018

Período de recebimento dos presentes: 12/11/2018 a 15/12/2018