Terceiro Setor na RPT recebeu mais de R$ 900 mi em três anos

Mais de R$ 900 milhões em repasses foram destinados ao Terceiro Setor na RPT (Região do Polo Têxtil), nos últimos três anos, pelo governo estadual e administrações municipais paulistas, exceto a da Capital, segundo levantamento realizado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Hortolândia foi a cidade que mais recebeu verbas, totalizando R$ 329,3 milhões, seguida por Sumaré com R$ 259,8 milhões, Santa Bárbara d’Oeste com R$ 198,2 milhões, Americana com R$ 109,9 milhões e Nova Odessa com R$ 12,9 milhões.

De acordo com o Tribunal, a plataforma – atualizada com informações obtidas até abril de 2022 do Sigeo (Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária) da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado) e do Sistema de Audesp (Auditoria Eletrônica de São Paulo) – monitora os valores, os contratos, entidades e as formas de transferências dos recursos públicos realizadas pelo governo estadual e pelos 644 municípios jurisdicionados ao Tribunal, no período de 2019 a 2021.

O objetivo é apresentar um cenário geral sobre a destinação de recursos públicos, tanto no âmbito estadual quanto no municipal, para entidades que integram o Terceiro Setor.

O Tribunal informou ainda que dentre as várias modalidades de parcerias firmadas com as denominadas Organizações da Sociedade Civil, os municípios repassaram uma média de R$ 1.368,07 por habitante. Já o governo estadual destinou uma média de R$ 885,00 em repasses por habitante.

O advogado especialista em direito público e professor da Faculdade Unitá, César Babler explica que a parceria entre a iniciativa privada e setor público é um fomento para a qualificação dos serviços prestados à população. “Apesar de não ter fins lucrativos, é possível haver um superávit que pode ser revertido para as contratações de profissionais qualificados para os serviços prestados”, relatou Babler.

O especialista disse ainda que os recursos refletem na geração de novos empregos.