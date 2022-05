Tempo frio bate recorde no ano na região

Em comparação com a primeira semana de maio do ano passado, Cepagri registrou mais dias com episódios de frio

Os termômetros das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) registraram as menores temperaturas do ano, na madrugada e manhã desta quinta-feira. De acordo com o Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas), Sumaré foi o município que teve a menor temperatura, às 5h40, com 10,3°C.

Os moradores de Nova Odessa também sentiram o frio chegar. Às 6h20, o município registrou 10,6°C. Já em Hortolândia, os termômetros marcaram 11,3°C.

Em Santa Bárbara, os termômetros bateram 11,4°C. Já Americana foi a cidade da região que registrou a maior temperatura. No entanto, ainda assim foi baixa, às 7h, com 11,7°C.

O meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, Bruno Kabke Bainy, explicou ao LIBERAL que, em comparação com a primeira semana de maio do ano passado, o órgão registrou mais dias com episódios de frio.

“Os dias de frio duraram mais tempo em 2021. Agora, as máximas sobem um pouco no fim de semana, e devem estabilizar em torno de 27°C até meados da próxima semana, o que já é um pouco acima da média”.