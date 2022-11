Tempestades e frente fria devem atingir a região no feriado prolongado

A Defesa Civil do Estado emitiu na última quinta-feira um alerta de tempestades na região, desde esta sexta-feira, dia 11, até a próxima segunda, dia 14 de novembro, que fazem parte do feriado prolongado de Proclamação da República. Na terça-feira, dia 15, quando é celebrado o feriado, também pode haver precipitação, mas em menor quantidade.

O aviso é válido para todo o Estado de São Paulo. Na Região de Campinas, que abrange toda a RPT (Região do Polo Têxtil), pode chover até 100 mm. Já outras regiões, como a Baixada Santista e o litoral norte, devem chegar a 80 mm de precipitação média.

Chuva na Avenida Júlia Vasconcelos Bufarah – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“As instabilidades são resultantes da passagem de um ‘cavado’ [área de baixa pressão] e níveis da média e alta troposfera, que induzem forte convergência de umidade nos níveis baixos, além de uma condição termodinâmica que proporciona formação de nuvens profundas e tempestades generalizadas e mais duradouras”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Os temporais serão acompanhados de fortes rajadas de vento, o que pode derrubar árvores e destelhar casas.

“Nesta quinta já tivemos rajadas reportadas pelos aeroportos e estações meteorológicas da região, de 40 a 55 km/h. Para o final de semana, essas rajadas têm menor probabilidade de ocorrência, mas, para o começo da semana que vem, as chances aumentam novamente”, disse Bruno.

“É preciso ter atenção a alagamentos e enxurradas. Então, em situações de tempestade, o ideal é buscar abrigo. Evitar proximidade com árvores e galpões, que geralmente são os primeiros a terem algum tipo de dano. Evitar manuseio de equipamentos ligados à rede elétrica e estruturas metálicas”, completou.

Além da chuva, uma frente fria também é aguardada no início da semana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Americana a mínima deve ser de 21°C e a máxima de 26°C na segunda. Só a partir de quarta a temperatura deve voltar a subir na região.

CHUVAS

Em Sumaré, as chuvas que ocorreram na tarde desta sexta provocaram a queda de nove árvores no Jardim Minesota, Macarenko, Alto de Sumaré e Jardim Maria Antonia. Já no Jardim Dall’Orto, uma árvore caiu em cima do portão de uma residência e na fiação elétrica em frente à Escola Estadual Savino Campigli.

“Os técnicos da CPFL estiveram no local para restabelecer o fornecimento de energia e os bombeiros auxiliaram no trânsito”, diz o superintendente da Defesa Civil, Demetrio Mateus Moreira.

Já na Avenida Júlia Vasconcelos Bufarah, na região central da cidade, houve acúmulo de água. (COLABOROU CRISTIANI AZANHA)