Temperaturas terão nova queda nos próximos dias

Após um final de semana de calor, as temperaturas da RMC (Região Metropolitana de Campinas) voltam a cair no início da semana. A mínima deve chegar a 6 °C em Americana, de acordo com previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Meteorológica).

A máxima neste domingo deve atingir 32 °C, com mínima prevista em 17 °C, mas uma nova frente fria que passa pelo litoral do estado faz com que as temperaturas caiam.

Sensação de frio voltará a ser notada neste inverno – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“As condições começam a mudra à noite, porque a frente fria vai avançando pelo litoral sul do estado e vai começar a influenciar as condições do tempo por aqui”, explica o meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp, Bruno Bainy.

O esperado é que o céu fique encoberto entre domingo e segunda-feira, fazendo as temperaturas ficarem amenas. De acordo com o meteorologista, a máxima nesta segunda deve acontecer ainda no começo da manhã, marcando 16 °C. A temperatura cai ao longo do dia e pode atingir a mínima de 11 °C à noite.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Na segunda-feira temos a combinação de nebulosidade, que inibe a elevação das temperaturas durante o dia, e entrada de ar frio, que causa o declínio”, diz Bainy.

Durante a terça-feira, a nebulosidade diminui e à tarde as temperaturas sobem mais. A amplitude térmica será maior. A mínima fica mais baixa, em 6 °C, e a máxima, mais elevada do que na segunda, com 19 °C.

Temperatura na região – Foto: Editoria de Arte / Liberal

A ocorrência de chuvas não é descartada, mas, se chover, deve ser em pouco volume e de forma isolada ao longo da segunda-feira. Quanto ao vento, a intensidade deve aumentar, com velocidades médias de 30 e 35 km/h e rajadas na ordem de 60 km/h.

“Os indicativos são de que o frio, apesar de ser relativamente intenso, não deverá persistir, e até o final da próxima semana teremos temperaturas elevadas novamente”, completa o meteorologista.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.