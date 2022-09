Temperaturas têm previsão de queda na região neste fim de semana

Os cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) devem registrar queda nas temperaturas a partir desta sexta-feira. De acordo com a meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp, Ana Ávila, a queda nos termômetros é causada pela entrada de uma massa de ar mais fria, que vem do sul do País.

Previsão é de chuvas para a próxima semana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Apesar das temperaturas mínimas atingirem a casa dos 11°C até o próximo domingo, as máximas também ficarão elevadas durante esses três dias, o que mostra uma maior amplitude térmica. Americana, por exemplo, pode registrar máxima de 34°C no domingo, conforme a previsão do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), que faz parte do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Para a especialista do Cepagri, essa variação é normal. “A temperatura fica mais baixa principalmente no período noturno e mais quente durante o dia, por conta desse ar mais seco à noite, que não tem nuvem. Por isso a diferença entre a mínima e a máxima”, explica.

Já na próxima semana, a partir da segunda-feira, há previsão de chuva nos cinco municípios da região, por conta da chegada de uma nova frente fria, que deve durar até a sexta-feira. Durante estes dias, as temperaturas mínimas não passam dos 16°C em algumas cidades e as máximas não devem superar a marca dos 29°C.