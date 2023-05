Temperaturas sobem a partir de quarta, mas voltam a cair na próxima semana

Tempo segue firme, com poucas nuvens e céu parcialmente nublado em alguns períodos no decorrer da semana

As temperaturas devem voltar a subir um pouco a partir desta quarta-feira (24) na região. O tempo segue firme, com poucas nuvens e céu parcialmente nublado em alguns períodos no decorrer da semana. No domingo, no entanto, a chegada de uma frente fria deve mudar o cenário.

“Temos indicativos bem consistentes de que a partir de domingo o clima deve mudar na região. Há previsão de chuvas e de temperaturas mais amenas. Não há, porém, até o momento, previsão de frio intenso como o ocorrido na semana passada”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Temperaturas devem subir a partir desta quarta-feira na região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo o meteorologista, uma entrada de ar frio vai derrubar um pouco a temperatura. A influência de uma condição de céu mais nublado vai impedir o aumento. “Com isso, é provável que teremos chuvas regulares até o final do mês e começo de junho, não só decorrente desta frente fria, mas também por conta da formação de um outro sistema de baixa pressão”, afirma.

Até quarta-feira, as mínimas devem ficar em torno de 14ºC e as máximas entre de 26ºC e 27ºC. Depois, as temperaturas devem subir um pouco mais, atingindo no sábado mínimas de 16ºC e máximas de 29ºC ou 30ºC.

Já a partir de domingo, explica Bainy, o grau de imprevisibilidade aumenta, o que é esperado, visto a distância de tempo e o próprio fenômeno envolvido nas mudanças, no caso a frente fria.

O domingo deve amanhecer com temperaturas relativamente elevadas, em torno de 16ºC ou 17ºC, mas não devem subir tanto no decorrer do dia, em virtude do aumento de nebulosidade e eventuais chuvas.

“Para os primeiros dias da próxima semana, indicativos sugerem que o principal impacto será nas temperaturas máximas, o que geralmente significa maior influência de nebulosidade e chuvas do que entrada de ar frio propriamente dito”, diz.

De acordo com o meteorologista, as temperaturas mínimas devem cair em meados da próxima semana, e, em média, devem ficar em torno de 13ºC, enquanto as máximas ficam entre 22ºC a 23ºC.