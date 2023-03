Tecnotêxtil reúne 27 empresas da região a partir desta terça-feira na Fidam

A sexta edição da Tecnotêxtil Brasil – feira de tecnologias para a indústria têxtil e de confecção – começa nesta terça-feira, em Americana, com a participação de 120 empresas de oito países, incluindo o Brasil. Desse total, 27 estão localizadas em três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), sendo 19 em Americana, cinco em Santa Bárbara d’Oeste e três em Nova Odessa.

Além do Brasil, a feira terá empresas do Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China. Serão mais de 300 marcas expondo produtos e serviços para o setor têxtil e de confecção, em segmentos como: máquina de costura e de bordado, máquina de corte, enfestadeira, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, entre outros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma das empresas com fábrica em Americana que estará presente na feira é a Santista Têxtil. O grupo atua em duas frentes de negócios: jeanswear, dedicada à produção de tecidos inovadores para a confecção de jeans, e workwear, voltada para a produção de tecidos especiais para roupas profissionais.

Com sede em Santa Bárbara, a Franjas Zanini também será uma das expositoras. Há mais de 20 anos no mercado nacional, a empresa tem foco na fabricação de aviamentos para decoração e moda. Na Tecnotêxil, o grupo apresentará uma nova coleção de produtos ecológicos e composto por fibras naturais.

Na lista dos nomes da região constam ainda a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a Fatec (Faculdade de Tecnologia). O evento será realizado pela primeira vez em Americana, até 10 de março, das 14 às 21 horas, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Além das exposições, estão previstas aproximadamente 40 palestras dos mais variados temas e todas com acesso gratuito. E uma novidade, o Startup Corner On the Road, um espaço para conhecer as inovações que serão lançadas para o setor têxtil e de confecção. A expectativa é de receber 15 mil visitantes.