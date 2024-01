TCE aponta baixa eficiência em gestão de municípios da região

Um levantamento feito pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) com base em dados de 2022 mostra que os cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) têm gestões consideradas de baixa eficiência.

Os governos locais não atingiram níveis satisfatórios em índices que medem o trabalho das administrações em setores como saúde, planejamento, educação, gestão fiscal, proteção aos cidadãos, meio ambiente e governança em tecnologia da informação.

A análise da corte foi divulgada no último dia 18. O cenário regional é semelhante à maior parte do Estado. Conforme o TCE, menos de 10% dos 644 municípios paulistas têm gestões que podem ser consideradas efetivas.

O indicador do TCE prevê cinco faixas de classificação das administrações: altamente efetiva (nota A), muito efetiva (B+), efetiva (B), em fase de adequação (C+) e com baixo nível de adequação (C). Pelo segundo ano consecutivo, a maioria das cidades paulistas auditadas pelo tribunal (todas, exceto a Capital) recebeu a pior nota (C).

Na RPT, Americana e Sumaré tiveram os piores desempenhos, no geral. Ambas as cidades atingiram a classificação C. Já os demais municípios – Santa Bárbara, Nova Odessa, e Hortolândia tiveram nota C+, um nível acima (veja as notas em detalhes no quadro abaixo).

Americana teve nota melhor na questão fiscal (B), mas foi mal em quesitos como os que envolvem saúde e educação.

Ao LIBERAL, a prefeitura destacou que a melhora no índice que mede a gestão fiscal do governo é importante porque, na avaliação do governo, ele deve impactar na melhoria dos outros quesitos avaliados pelo tribunal.

A boa gestão fiscal é relacionada a como a prefeitura gasta e cumpre seu orçamento, seguindo parâmetros como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para o governo de Chico Sardelli (PV), pontos como a redução da dívida consolidada do município, a realização de acordos para o pagamento de dívidas judiciais e o pagamento de fornecedores em dia contribuíram para o índice, que evoluiu de C para B entre 2022 e 2023.

“Salientamos que a atual gestão municipal está bastante atenta em relação ao cumprimento dos índices que definem a eficiência da gestão pública, conforme preceituado pelo TCESP. É uma constante busca por proporcionar um serviço público de excelência aos cidadãos”, informou a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa.

Em Sumaré, o mau desempenho só não foi pior nos temas gestão fiscal (B) e proteção aos cidadãos (B+). Em todos os outros, as notas foram C. Questionada pelo LIBERAL, a prefeitura não se manifestou.

A reportagem questionou as cinco prefeituras sobre os índices apurados pelo TCE, mas, além de Americana, apenas Santa Bárbara respondeu.

O município barbarense manteve a nota C+ pelo quarto ano consecutivo. Antes, entre 2015 e 2019, a nota era B. O melhor desempenho no município foi relacionado a educação, meio ambiente e proteção aos cidadãos, setores que viram uma evolução entre 2022 e 2023.

“Desde 2021, ano em que assumimos o nosso mandato à frente da prefeitura, trabalhamos incansavelmente para recuperarmos os bons índices de gestão, prejudicados em todas as cidades do Brasil em meio aos desafios da pandemia da Covid-19. Em 2023 ampliamos novamente as nossas notas, com índices compatíveis ao bom momento que Santa Bárbara vive nos segmentos do Planejamento Urbano e de Gestão, de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente, Emprego, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Social”, comentou o prefeito Rafael Piovezan (MDB).

Abreviado para a sigla IEG-M, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal foi criado em 2015 pelo TCE. A corte considera os dados que medem a eficiência dos governos municipais uma forma de subsídio para a fiscalização dos conselheiros do tribunal e uma orientação para que prefeituras e câmaras avaliem as prioridades nos municípios.