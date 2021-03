Taxa de isolamento se mantém no sábado, mas cai no domingo em Americana

Comparação foi feita com os dados do final de semana anterior, quando a cidade chegou a uma taxa de isolamento de 50%

Americana teve uma taxa de isolamento de 47% no último domingo (28), menor que a registrada no domingo anterior (21), quando o município registrou 50% de isolamento social.

Apesar disso, a taxa de 47% é a terceira maior na cidade desde o início da implantação da fase vermelha do Plano São Paulo, no dia 6 de março. Os números de sábado (27) se mantiveram os mesmo nos dois finais de semana: 44%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a Prefeitura de Americana disse que vem mantendo a fiscalização por meio da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), com o apoio da GAMA (Guarda Municipal de Americana) para fazer cumprir o que determina o Plano São Paulo.

Segundo a administração americanense, na semana do dia 22 a 28 de março foram notificados 36 estabelecimentos comerciais no município, entre lojas roupas, bares, escritórios, cabeleireiros, padaria, empório e casa lotérica, entre outros.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Região

Desde o dia 19 de março, todas as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) estão tendo toque de recolher diário das 20h às 5h.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a tendência foi a inversa à registrada em Americana. Houve queda no isolamento social no sábado, mas a taxa se manteve a mesma da semana passada no domingo.

Nos sábados (27 e 20), as taxas registradas ficaram em 39% e 41%, respectivamente. No dia 28 houve um isolamento de 46%, o mesmo que o registrado no domingo anterior, dia 21.

Em Campinas, houve aumento de 1 ponto percentual no isolamento no domingo. No sábado, houve queda, com 46% no dia 20 e 42% no dia 27.

No domingo, dia 21, foi registrada uma taxa de 48%, enquanto que ontem (28), o isolamento chegou a 49%, o maior índice desde o início da fase vermelha na região, no dia 6 de março.

Hortolândia seguiu a mesma tendência e também teve queda no domingo. Ontem (28), a cidade registrou 43% (ante 44% no domingo anterior). No sábado (27), houve um isolamento de 42% (ante 46% no sábado anterior).

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A Prefeitura de Hortolândia informa que o município tem realizado ações permanentes de conscientização e fiscalização, como abordagens a pessoas e/ou veículos, blitzes, além de diligências contínuas a estabelecimentos comerciais não essenciais. Denúncias de aglomerações em espaços públicos ou residências podem ser feitas pelo telefone 153.

Nova Odessa manteve exatamente os mesmo índices em ambos os finais de semana: 48% de isolamento social nos domingos (28 e 21) e taxa de 43% no sábados (27 e 20).

Em nota, a prefeitura disse que a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada no final da tarde de domingo (28) para dispersar uma aglomeração na Avenida João Pessoa, nas proximidades do Hospital Municipal. Em seguida, também foi pacificamente dispersado um grupo menor que se encontrava atrás do Paço Municipal.

No Mundo da Moda: Duda Gazzetta e o nosso guarda-roupa no dia a dia

Em Sumaré, no dia 28, a taxa de isolamento atingiu 46%, ante 45% no domingo anterior (21). No sábado, dia 27, a taxa foi de 39%, ante 44% de isolamento no sábado anterior (20).

As prefeituras de Campinas, Santa Bárbara e Sumaré não responderam aos questionamentos do LIBERAL sobre possíveis mudanças na estratégia de fiscalização para aumentar as taxas de isolamento social.