Tarifas de ônibus da EMTU ficam mais caras em Americana e região; veja os valores

Mudança nos preços das passagens ocorreu nas linhas gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As tarifas dos ônibus intermunicipais sob responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) ficaram mais caras nesta segunda-feira (1º). Em linhas que circulam entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, as tarifas subiram para mais de R$ 5.

A mudança nos preços das passagens ocorreu nas linhas gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Sorocaba e Vale do Paraíba/Litoral Norte, além de Campinas. O percentual médio do reajuste foi de 13,64%.

Segundo a EMTU, o aumento nos valores se trata de uma revisão tarifária, que não ocorria desde 2020. A revisão é diferente dos reajustes que ocorrem anualmente, com base na inflação.

A empresa ressaltou que o percentual foi significativamente menor do que a inflação acumulada desde 2020, de 28,4%.

“Além disso, o reajuste se deve também ao aumento dos combustíveis e outros bens de consumo de operação, como a elevação do custo de mão de obra e, no caso dos veículos elétricos, também a elevação do custo da energia elétrica”, informou a EMTU.

Entre Americana e Santa Bárbara, a EMTU é responsável por 17 linhas, cujas tarifas – na maioria delas – subiram de R$ 4,75 e R$ 4,85 para R$ 5,40 e R$ 5,50. Em uma delas (a linha 750), o valor subiu de R$ 4,95 para R$ 5,65.

Em outra – considerada a mais cara da região de Campinas e uma das mais longas –, a tarifa aumentou de R$ 18,55 para R$ 20,90. Trata-se da linha 633, que vai do Rodoterminal de Santa Bárbara até o Terminal Multimodal de Campinas, passando por Americana, Nova Odessa e Sumaré.

A revisão afetou ainda passagens em outras cidades da Região do Polo Têxtil, como Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Veja os novos valores, segundo a EMTU

A empresa gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas metropolitanas em 134 municípios do Estado. As tarifas das linhas variam de acordo com a região em que estão inseridas, trajeto percorrido e também o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.