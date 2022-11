Tarcísio é convidado para encontro com prefeitos da região

A Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) convidou o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) a se reunir com os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O encontro foi sugerido pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), na quinta-feira passada, durante reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento da RMC, que aprovou a ideia. O objetivo, segundo ele, é aproximar os municípios da nova gestão estadual e abordar os desafios da região.

Nesta segunda, ao LIBERAL, a Agemcamp informou que já fez o convite e que, agora, aguarda um retorno da equipe de Tarcísio.

Tarcísio assume como governador a partir de janeiro – Foto: Willian Moreira / Futura Press / EC

A Prefeitura de Americana comunicou que, em relação à cidade, “a prioridade inicial é garantir a manutenção de convênios e parcerias já firmadas entre o município e o Estado, para apresentar outras demandas após a posse”.

Há, por exemplo, acordos já firmados para a construção de um condomínio popular com 394 apartamentos no Jardim da Balsa 2, para revitalização da praça localizada em frente aos prédios do Conjunto Habitacional Mário Covas e para obras de recapeamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O governador eleito também se comprometeu a seguir com as ações já em curso em Santa Bárbara d’Oeste, de acordo com a prefeitura local. No entanto, o Executivo apontou que o prefeito Rafael Piovezan (MDB) também tem se articulado para “apresentar outras demandas e propostas de interesse do município.”

DEPUTADOS. Outra ação solicitada por Chico é um convite para todos os deputados eleitos da RMC participarem da próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento, que também acatou esse pedido.

“A RMC é uma das regiões mais importantes do Estado, e será fundamental tem esse bom diálogo com os deputados e o governador para que possamos seguir avançando”, afirmou o prefeito americanense nas redes sociais.

A promessa de manutenção dos convênios e parcerias firmadas com o Estado foi um dos motivos que fizeram Chico apoiar Tarcísio para o 2º turno das eleições. Os dois se reuniram em pelo menos duas oportunidades durante a campanha.