Suzano oferece curso para PCDs com bolsa auxílio no valor de R$ 500

São 16 vagas para o curso de Auxiliar de Produção de Papel e Celulose; inscrições devem ser feitas no site do IEL

O Programa Somar, da empresa de papeis e celulose Suzano, abriu nesta terça-feira (2) as inscrições para o curso de Auxiliar de Produção de Papel e Celulose, exclusivamente para PCDs (Pessoas Com Deficiência).

O curso de qualificação possui 16 vagas e será realizado em parceria com o IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e oferece uma bolsa auxílio de R$ 500.

Interessados devem ter mais de 18 anos e residir próximo da unidade Limeira – Foto: Divulgação

As inscrições devem ser feitas no site do IEL até o dia 17 de maio. Os candidatos devem apresentar laudo médico atualizado dos últimos 12 meses.

Para participar do curso, o interessado precisa morar em Americana, Nova Odessa ou Santa Bárbara d’Oeste, ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, dispensa militar para homens e disponibilidade para estudar das 18h às 22h.

Os candidatos irão passar por um processo seletivo, que inclui análise documental, avaliação médica e entrevistas presenciais. O resultado do processo será divulgado no dia 22 de maio, também no site do IEL.

Curso

O programa de qualificação será dividido em cinco módulos: Noções Básicas de Saúde e Segurança, Celulose, Processo de Fabricação do Papel, Controle Dimensional e Conceitos de Lean Manufacturing. Ao total serão 144 horas/aula.

As aulas devem iniciar no dia 29 de maio e irão ocorrer de segunda a sexta-feira, com quatro horas diárias.