Suzano inicia operação pós-fusão com a Fibria

A Suzano, empresa no limite entre Limeira e Americana, iniciou nesta segunda-feira a operação da companhia que nasceu após a fusão com a Fibria. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, ela já nasce líder global na produção de celulose de eucalipto, além de ser uma das maiores fabricantes de papéis entre as localizadas na América Latina.

O acordo, anunciado em março de 2018, foi submetido à aprovação de todos os órgãos reguladores nacionais e internacionais. “Concluímos com êxito a realização de um sonho. A jornada que começa agora é movida pelo desejo de sermos protagonistas na evolução da sociedade e referência no uso sustentável de recursos renováveis e, a partir disso, contribuir para a construção de um mundo melhor, agora e no futuro”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.

De acordo com a Suzano, a empresa tem capacidade de produção de 11 milhões de toneladas de celulose de mercado e de 1,4 milhão de toneladas de papel a cada ano.