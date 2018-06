Suzano anuncia retomada das operações após greve

A Suzano Papel e Celulose anunciou nesta sexta-feira a retomada gradual das atividades em todas suas plantas industriais, inclusive o escoamento e faturamento de seus produtos. A empresa tem uma de suas unidades no País no limite entre Americana e Limeira.

Foto: Arquivo/O Liberal

Na segunda-feira passada, dia 28, sem receber matéria-prima para produção de celulose desde o início dos protestos dos caminhoneiros, a companhia havia suspendido as operações em todo o País.

A Suzano tem uma capacidade de produção anual de 3,6 milhões de toneladas de celulose e 1,3 milhão de toneladas de papel. Além da Suzano, nos últimos dias Fibria, Klabin e Eldorado também anunciaram redução no ritmo de produção.

Ao anunciar a paralisação das atividades, a Suzano afirmou que “foi obrigada” a tomar essa decisão, “mesmo tendo adotado todas as medidas para minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros”. O impacto dessa parada inesperada, segundo analistas do setor, já deve ser sentido pelas empresas nos resultados do segundo trimestre.

Pelas contas do Itaú BBA, o setor acumulou uma perda de 100 mil toneladas em produção de celulose desde o início da greve até segunda-feira, dia 28.