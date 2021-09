Suzano abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

As inscrições para o programa de estágio ficam abertas até 4 de outubro – Foto: Divulgação

A Suzano está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. Conhecido como “Raízes do Futuro”, o programa será voltado para os estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Ao todo, serão mais de 200 vagas ofertadas em Campinas, Limeira e ao redor do país, para todos os cursos e instituições de Ensino Superior. As inscrições para o programa de estágio ficam abertas até 4 de outubro e devem ser feitas através do site da Cia de Talentos.

O processo de seleção será realizado em formato 100% on-line, considerando três etapas principais: inscrições e avaliações, desafio online com cases de negócio, além de entrevistas finais de seleção. A previsão é que os novos estagiários iniciem na companhia em fevereiro de 2022.

Além de um plano de desenvolvimento, o Programa de Estágio da Suzano também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível (30 ou 40 horas semanais), assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais, além de bolsa desafio, que é uma iniciativa vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário.