Suzano abre inscrições para estágio na unidade de Limeira

A Suzano abriu, nesta quarta-feira (28), inscrições para o Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro. Ao todo, são 180 vagas distribuídas para as áreas Florestais, Industriais e Corporativas da empresa. Para a unidade de Limeira, o processo seletivo oferece 8 vagas e o candidato pode se inscrever até 19 de outubro.

Para participar do programa, o estudante precisa ter formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 e disponibilidade para atuar no lugar selecionado no momento da inscrição. O processo é 100% online e não utiliza o idioma inglês como critério de avaliação do participante. A previsão da empresa é de que o resultado seja divulgado em novembro, com início em fevereiro de 2023.

O gerente executivo de gente e gestão da Suzano, Bernardo Mansur, a empresa preza pela pluralidade. “Na Suzano, somos gente que inspira e transforma. Temos a diversidade como um pilar fundamental, pois acreditamos que a pluralidade fomenta a criatividade e a inovação. Cultivar a diversidade nos fortalece e, por isso, esperamos atrair talentos que queiram ir além, fazer diferente e serem protagonistas de suas carreiras e da evolução da sociedade”, afirmou.