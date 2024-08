Suzano abre inscrições para a edição de 2025 de seu programa de trainee - O Liberal

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com as inscrições abertas para o seu programa de trainee, intitulado “Cara do Futuro”.

As inscrições estão abertas até 13 de setembro e devem ser feitas pelo site da empresa.

A companhia oferece 32 vagas abertas para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas, disponíveis nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Maranhão. Para participar do processo de seleção, os candidatos precisam ter concluído o curso superior entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na região, a unidade de Limeira tem vagas disponíveis na Diretoria Executiva de Sustentabilidade e Inovação com atuação em sustentabilidade; Diretoria Executiva de Papel e Embalagens com atuação em logística; Diretoria Florestal com atuação em logística ou excelência operacional ou planejamento florestal; e ainda Diretoria de Suprimentos com atuação em suprimentos para serviços industriais.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório e todas as graduações são admitidas (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa –, desafios online, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas com a liderança Suzano.

O resultado do processo seletivo será divulgado na segunda quinzena de novembro deste ano, com previsão de início das atividades em 20 de janeiro de 2025.

Além de um plano de carreira diferenciado, com ambientações, treinamentos, encontros com mentores e projetos diversos, o programa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.