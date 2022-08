Suzano abre inscrições para a edição 2023 do seu programa de trainee

Estão abertas as inscrições para o programa Trainee Suzano 2023 “Vem ser a Cara do Futuro”, com inscrições através do site da empresa. As vagas são para atuar nas áreas industrial, florestal e corporativa da empresa.

Serão disponibilizadas 31 vagas ao redor do Brasil para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Limeira (SP), Suzano (SP), Santos (SP), Imperatriz (MA), Aracruz (ES), Três Lagoas (MS), Ribas do Rio Pardo (MS) e Mucuri (BA).

Processo seletivo será realizado de forma on-line – Foto: Divulgação / Suzano

O processo seletivo será 100% on-line e, para participar, os interessados devem ter formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, sem nenhuma pendência acadêmica, como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ou horas complementares.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão remuneração competitiva com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação e vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), além de previdência privada.

Além disso, a Suzano também oferece subsídio de 50% em cursos de idiomas, conforme a necessidade da área.

A seleção para o programa contará com seis etapas principais. Em setembro, serão realizados os testes de fit cultural e, no mês seguinte, os candidatos passarão por duas dinâmicas, sendo a primeira voltada para análise de soft skills e a segunda para as hard skills.

Em seguida, haverá um momento não eliminatório com a liderança da companhia e, por fim, em novembro, será realizada a etapa final, que contará com apresentações para a diretoria da Suzano.

Aos aprovados, a previsão de início das atividades é para janeiro de 2023.