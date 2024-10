Suzano abre 12 vagas para Programa de Estágio Técnico 2025 em Limeira

Inscrições podem ser feitas até dia 5 de novembro; processo de seleção é 100% online e contará com entrevistas

A Suzano está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025, intitulado “Plante o Futuro”. Na região, a unidade de Limeira conta com 12 vagas.

As inscrições para o Programa de Estágio Técnico podem ser feitas até dia 5 de novembro, pelo site da empresa.

Na unidade estão disponíveis vagas para alunos dos cursos de manutenção mecânica, manutenção elétrica, automação industrial, mecatrônica, papel e celulose, química, segurança do trabalho, administração, logística, meio ambiente, contabilidade.

Para participar do programa, o candidato deve ter 18 anos ou mais, estar cursando nível técnico no período noturno ou à distância, ter formação prevista para março de 2026 ou posterior e ainda ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia.

De acordo com grupo, o processo de seleção é 100% online e conta com algumas etapas como dinâmicas e entrevistas com a liderança Suzano.

O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2024, com previsão de início das atividades em março/abril de 2025.