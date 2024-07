Suspeitos de roubos e furtos em estacionamento do Aeroporto de Viracopos são pegos pela Polícia Civil

Dois homens foram presos e dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira (29), apontados como integrantes de uma quadrilha que cometeu ao menos dois crimes contra veículos estacionados em um estacionamento particular no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Furto teria ocorrido no mês de abril e o roubo foi registrado em junho deste ano.

As prisões e apreensões foram realizadas pela Polícia Civil, durante cumprimento de mandados de prisões e de busca e apreensão. As investigações foram comandadas pela Delegacia de Atendimento ao Turista de Viracopos, com apoio da Divisão de Investigações Criminais de Campinas (Deic).

Segundo informações da delegada Juliana Belinatti, responsável pelo caso, dois dias após o roubo de oito veículos no estacionamento, um adolescente de 14 anos foi flagrado no momento em que trocava as placas de um dos veículos levados pela quadrilha. Na época, ele foi apreendido, ouvido e liberado em seguida. Entretanto, após a sua detenção, foi possível levantar dados e chegar a endereços de outros suspeitos. As imagens de segurança do aeroporto também auxiliaram nas investigações.

A delegada Juliana relatou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, que um dos menores de idade que foi detido na operação seria o responsável por recrutar os criminosos e estaria envolvido nos dois crimes registrados.

Operação tinha como objetivo cinco alvos, sendo três adultos e dois adolescentes. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidade de Campinas, Arujá e Juquitiba, o que resultou em dois homens presos e dois menores apreendidos. O quinto alvo da operação foi identificado, mas não foi encontrado pela polícia.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Video-2024-07-29-at-13.58.02.mp4 Vídeo flagra momento em que quadrilha chega para cometer o crime

Crimes

Em abril, três caminhonetes foram furtadas do estacionamento particular do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Segundo a polícia, os suspeitos estavam fortemente armados e foram embora com os carros.

Já o segundo crime foi registrado em junho deste ano, quando oito veículos foram roubados do mesmo estacionamento, em Campinas. Na ação, os assaltantes usaram fuzis para render um funcionário que estava no local.