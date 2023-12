Suspeito de homicídio em Limeira se entrega na Gama e confessa crime

Ao se entregar, ele afirmou estar atormentado com o acontecido e disse ter sido pago pela vítima para efetuar o disparo

Um homem de 37 anos foi preso nesta quarta-feira (20), em Americana, após se entregar na sede da Gama (Guarda Municipal de Americana) e confessar ter participado de um homicídio em Limeira, no último sábado (16).

Segundo a corporação, os guardas notaram um homem aparentemente atormentado na Praça Tiradentes, em frente a da base da Gama e decidiram abordá-lo.

Aos patrulheiros, o suspeito confessou ter participado do homicídio de um jardineiro de 51 anos em uma área rural de Limeira, no último sábado, e afirmou ter cometido o crime a pedido da vítima, em troca de dinheiro.

Segundo ele, um outro homem, conhecido por ‘Fabinho’, também participou do homicídio.

Aos guardas, ele afirmou que foi com seu comparsa até a chácara onde a vítima residia e lá, teria recebido a proposta de matá-lo em troca de R$ 1 mil. Ele relatou ainda que a arma também seria da vítima, que foi entregue ao Fabinho, junto com o dinheiro, sendo que parte foi repassado ao suspeito para que efetuasse o disparo.

Por conta do crime, ele afirmou aos patrulheiros ter ficado “atormentado”, motivo pelo qual decidiu se entregar à polícia.

Após a confissão ele foi encaminhado à sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira, que conduzirá as investigações sobre os fatos.

Homicídio

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares estiveram na chácara no mesmo dia do crime a acionaram a Polícia Civil para a realização da perícia.

A vítima foi encontrada deitada na cama de barriga para cima e com ferimento na região da cabeça, provocado por disparo de arma de fogo.

Segundo o registro, o homem era jardineiro na chácara, onde morava sozinho e nada foi levado do imóvel.