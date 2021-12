Surto de gripe pode se espalhar com os eventos no final de ano, alerta infectologista

Ainda não há dados e indícios de que o vírus tenha chegado com força aos municípios da Região do Polo Têxtil

A identificação de surtos de gripe em grandes centros urbanos no País assustou os brasileiros esta semana. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador registraram aumento de pessoas contaminadas pela cepa Darwin do H3N2, um subtipo do vírus da Influenza A.

Até o momento, não há dados e indícios que indiquem que o vírus tenha chegado com a mesma força aos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), segundo apuração do LIBERAL.

No entanto, a médica infectologista, Lorena de Castro, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia), alerta que o surto visto nas capitais pode se espalhar por diferentes localidades nos próximos dias.

“A maior preocupação é com o final de ano, com reuniões, confraternizações e encontros de família, em que há a possibilidade do vírus se espalhar”, alertou a médica.

Ela destaca que um dos motivos para o surgimento do surto é alta quantidade de pessoas desprotegidas da Influenza. “Em maio, no começo da campanha de vacinação contra o coronavírus, tomar duas vacinas em um intervalo pequeno de tempo era contraindicado”, lembra Lorena, que também cita o relaxamento de medidas de proteção contra Covid-19 como um dos agentes do aumento dos casos de gripe.

De acordo com Lorena de Castro, as medidas de prevenção mais eficazes contra a gripe, que tende a atingir mais idosos e crianças, são o uso de máscara, higiene das mãos, além da própria vacina disponível que, embora não proteja da variante Darwin, protege parcialmente por já ter o vírus H3N2 na sua composição.

Em Americana, as notificações feitas nos últimos meses foram somente para síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Mas não se sabe ainda se os casos são reflexos do novo surto porque a prefeitura informou que a cidade não faz sequenciamento do vírus Influenza.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, não há casos diagnosticados referentes à H3N2, e a Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou que não há suspeitas de casos provenientes do novo surto de gripe.

A Unimed, que pertence a rede privada de saúde, respondeu que nos últimos dias houve um discreto aumento na demanda de atendimentos por sintomas gripais na região, mas que “todos os casos foram leves, sem necessidade de internação ou observação”.

As Prefeituras de Hortolândia e Sumaré não responderam até o fechamento da matéria.