Supermercados irão liderar em vagas criadas no fim do ano

O comércio varejista de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa deve gerar 1.766 empregos temporários neste final de ano. O maior número de vagas está nos supermercados, segundo informações do Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista) das três cidades. O volume de vendas previsto para o período é de R$ 686 milhões, 5,1% a mais se comparado com dezembro do ano passado.

“Em setembro e outubro, quem mais contratou foram os supermercados. Isso já foi um indicativo de retomada nesse setor e de que a demanda por mão de obra seria importante no final do ano”, diz a assessora econômica do Sincomércio, Caroline Brandão. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Embora a oferta seja maior no comércio de alimentos, os empregos temporários abrangem toda a cadeia varejista. De acordo com ela, a estimativa de vagas temporárias no setor é feita com base na previsão de faturamento. “O comerciante emprega de acordo com a expectativa de ganho”, informa.

De todas as datas comerciais do ano – Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dias Pais e Dia das Crianças – dezembro sempre foi a mais forte, impulsionado pelo 13º salário e compras de Natal. O índice de elevação nas vendas previsto para 2018 é o melhor dos últimos dois anos, segundo informações do Sincomércio.

“Embora não seja tão animador e expressivo isso indica uma retomada. Nos últimos dois anos, a alta nas vendas em datas comemorativas não passou de 3%”, compara Caroline. Para ela, considerando a recessão econômica do País, o índice de 5,1% representa uma melhora significativa. “Talvez não seja o que os comerciantes esperam, mas considerando tudo o que já aconteceu na economia brasileira é uma melhora boa”.

As contratações temporárias não significam, no entanto, garantia de trabalho em janeiro. Tradicionalmente, o primeiro mês do ano é fraco em vendas e não dá para estimar quantas vagas serão efetivas. “No cenário atual nenhuma situação é permanente, mas as contratações temporárias já representam um alívio para quem estava desempregado”, avalia.