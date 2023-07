Sumaré ultrapassa Americana e agora tem a maior frota de veículos na região

Segundo secretário, dois terços dos veículos de Sumaré são de passeio; outros 20% são motocicletas - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A frota de veículos de Sumaré ultrapassou a de Americana e se tornou a maior da RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba ainda os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia. No 1º semestre de 2022 Americana tinha 192.612 veículos e Sumaré 191.134. No mesmo período deste ano, o total saltou para 196.502 e 196.881, respectivamente. Os dados são da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré, Roberto Vensel atribui o aumento da frota ao fato de o município ser o segundo maior da RMC (Região Metropolitana de Campinas) em número de habitantes, bem como ao crescimento econômico da cidade.

“O veículo acompanha uma tendência econômica e a população que tem mais condições financeiras acaba adquirindo mais carros e motos. E hoje, Sumaré tem tido mais acesso a formações, mais empresas na cidade, a qualidade de vida da população subiu a ponto de conseguirem comprar mais veículos e, consequentemente, aumenta a frota.”

Segundo o secretário, cerca de dois terços (131.254) dos veículos registrados em Sumaré são de passeio, outros 20% motos e 5% ônibus e caminhões. Além desses, também tem utilitários, quadriciclos e tratores, entre outros, mas em menor volume.

Por outro lado, afirma o secretário, esse crescimento da frota exigiu do município um maior investimento na mobilidade, tanto na sinalização como na colocação de mais semáforos e orientação do trânsito nos horários de pico.

Juntas, as cinco cidades ganharam mais 10,3 mil veículos no 1º semestre deste ano, um pouco a mais do que no mesmo período de 2022 (9.094). Em 2022, no 1º semestre, a região tinha 716.734 veículos e, hoje, tem 736.304, aumento de 19.570.

De acordo com a arquiteta Janini Dias Da Silva, mestre em mobilidade urbana sustentável especializada na Região Metropolitana de Campinas, o crescimento da frota é um fenômeno observado em todo o País. E a motivação principal, segundo análises preliminares, é o aumento de políticas públicas de incentivos para que a população consiga comprar os veículos.

“A gente percebe também que a venda de motos intensificou nos últimos 10 anos. Como o transporte público não é eficiente, a população vê a necessidade de buscar esses veículos para realizar seus deslocamentos”, conclui.