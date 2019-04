Sumaré fecha 583 postos de trabalho

Sumaré teve saldo negativo de 583 postos de trabalho em março, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados semana passada. O resultado foi na contramão das demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), que tiveram criação de empregos no mês passado. Contudo, Sumaré acompanha a tendência nacional.

O setor responsável pela queda em Sumaré foi o de serviços. Dentro dele, uma categoria denominada alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação fechou, sozinha, 586 vagas. A reportagem questionou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré sobre o resultado, mas a pasta respondeu que desconhece o motivo desse saldo.

Economista da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), Laerte Martins disse que o setor de serviços sofre os efeitos da queda de empregos na indústria. “Houve um impacto negativo no mês de março com relação às expectativas da economia, que não foram positivas até agora”, analisou.

Em Americana, foram criados 133 postos no mês passado. Hortolândia e Nova Odessa tiveram saldo positivo de, respectivamente, 190 e 151 vagas. O saldo em Santa Bárbara d’Oeste foi de 106 empregos. O primeiro trimestre registrou a criação de 2.987 postos de trabalho na região.

O mercado formal no Brasil apresentou saldo negativo em março. Foram fechadas 43.196 vagas de emprego, consequência de 1.261.177 admissões e 1.304.373 desligamentos. No acumulado do ano (janeiro a março) houve saldo positivo de 179.543 vagas no país.