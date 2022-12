Sumaré e Hortolândia recebem 7,9 mil kits da antena parabólica digital

Procedimento é gratuito para famílias de baixa renda e necessário para que a tecnologia 5G seja ativada com todo o seu potencial

Estão disponíveis 4,5 mil kits para Sumaré e 3,4 mil kits para Hortolândia - Foto: Tânia Rêgo - Agência Brasil

A população de Sumaré e Hortolândia pode realizar o agendamento para a instalação gratuita do kit da nova parabólica digital. De acordo com a Siga Antenado, entidade responsável pela troca das antenas convencionais, estão disponíveis 4,5 mil e 3,4 mil kits para cada município, respectivamente.

O procedimento é necessário para que a tecnologia 5G seja ativada com todo o seu potencial, isso porque ela será operada na mesma frequência da parabólica tradicional, denominada Banda C. Para continuar utilizando o serviço da parabólica, é preciso substituir os equipamentos atuais pelos que funcionam na frequência alternativa Banda Ku.

Para receber o kit com a parabólica digital, é necessário possuir inscrição em programa sociais do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando na residência. É possível fazer o agendamento, assim como tirar dúvidas e obter informações através do telefone 0800 729 2404, ou pelo site da Siga Antenado, onde basta inserir o CPF ou NIS.

No entanto, famílias que utilizam antena digital espinha de peixe, instalada no telhado da casa, além de antena digital interna e TV por assinatura, não poderão receber o equipamento gratuitamente, mesmo que sejam beneficiárias de programas sociais.

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, outras cidades que fazem parte da RPT (Região do Polo Têxtil), não estão inclusas neste momento. De acordo com a entidade, elas participarão em outra fase da campanha, ainda sem data para acontecer. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco