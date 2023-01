Sumaré e Hortolândia fazem ações de orientação sobre a dengue

As prefeituras de Sumaré e Hortolândia afirmam estar orientando a população sobre os riscos dos focos e criadouros da dengue. Na semana passada, a Secretaria de Vigilância em Saúde divulgou o IIP (Índice de Infestação Predial), que apontou que ambos os municípios estão em estado de alerta por conta da infestação do Aedes aegypti, já que larvas do mosquito foram encontradas em residências.

Sumaré iniciou nesta quinta uma operação de combate à dengue, com orientação e nebulização de casas.

Sumaré iniciou nesta quinta uma ação de combate – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Sobre a situação dos focos no município, a prefeitura disse que “já trabalha com a expectativa de aumento” e que “quatro vezes ao ano, equipes do Departamento de Controle de Vetores colhem informações para o cálculo do Índice de Breteau, obtido por meio de quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrados em imóveis pela quantidade de total vistoriado.”

A previsão é de que até o início de fevereiro seja divulgado o primeiro balanço deste ano.

Por meio do Índice de Breteau, a Vigilância Sanitária fará um mapeamento dos locais que precisam de campanhas mais intensivas de conscientização. São três equipes de agentes de endemias.

Já Hortolândia afirmou que o IPP não é alto no município, embora seja o maior da região com 1,51 – o que significa que em cada 100 residências visitadas, foram achadas larvas em 1,51 -, e que realiza ações sistêmicas em dois finais de semana por mês, além dos trabalhos diários.