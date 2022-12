Sumaré e Hortolândia anunciam estado de atenção por conta das chuvas

As prefeituras de Sumaré e de Hortolândia anunciaram estado de atenção por conta das fortes chuvas nas últimas 72 horas. De acordo com a Defesa Civil da região, foram 112 milímetros de precipitações na região, sendo 59 mm desde a madrugada desta quarta-feira (28). Outras 14 cidades também estão em situação de alerta.

Em Hortândia, o ponto de maior preocupação tem sido o cruzamento da Avenida Santana com a Rua João Mendes, no Remanso Campineiro, próximo ao Parque Socioambiental Chico Mendes. O local é reconhecido pelas enchentes devido ao transbordamento do Córrego Santa Clara.

Prefeitura de Hortolândia monitora ocorrências e orienta população sobre como proceder em caso de tempestade – Foto: Prefeitura de Hortolândia / DIvulgação

De acordo com a Secretaria de Segurança, não há pessoas desabrigadas, desalojadas ou feridas. Porém, a recomendação é de que os motoristas evitem essas vias e não tentem passar pelos alagamentos, já que a quantidade de água acumulada é suficiente arrastar veículos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199. Outros telefones úteis para os atendimentos são do Corpo de Bombeiros, que pode ser chamado pelo número 193, e a Guarda Municipal, que atende pelos números 153 ou 08000-111-580.

CHUVAS AFETAM CIDADES. Hortolândia e Sumaré são dois de 16 municípios que estão em estado de atenção por conta das tempestades. Também anunciaram a medida as cidades de Águas de Lindóia, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Itapira, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Mogi Guaçu, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Vinhedo.

A Defesa Civil emitiu um alerta de tempestades para toda a região até esta sexta-feira. Todo o Estado de São Paulo será afetado pelas fortes chuvas. Estão previstos cerca de 150 milímetros de precipitação na RPT (Região do Polo Têxtil).