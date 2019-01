STF permite contratação de professores temporários

A Secretaria Estadual de Educação poderá voltar a contratar professores temporários após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) proferida no último sábado. Mais de 8,5 mil profissionais em todo o Estado de São Paulo estão com os contratos vencidos e não poderiam assumir nenhuma sala após uma proibição do TJ (Tribunal de Justiça), podendo deixar mais de 2,5 milhões de alunos sem professores. Na RPT (Região do Polo Têxtil), ao menos 67 salas dos anos iniciais do Ensino Fundamental corriam o risco de ficar sem docente, segundo a Secretaria Estadual de Educação.

Diante disso, o governo estadual apelou na quarta-feira à instância superior para conseguir contratar temporários. A pasta estava proibida de fazer esse tipo de contratação por decisão do TJ, que tinha por objetivo forçar a abertura de concursos e preencher as vagas com profissionais efetivos.

A procuradora-geral Lia Porto Corona e o secretário de Educação, Rossieli Soares, estiveram em audiência com presidente do STF, Dias Toffoli, em Brasília, e expuseram os motivos do pedido de liminar do Governo de São Paulo.

O secretário Rossieli Soares informou que, a partir de estudos realizados durante o período de transição, 60 mil alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) poderiam ficar sem aula em 1º de fevereiro, início do período letivo, caso a suspensão persistisse. Levando em conta os anos finais e o Ensino Médio, o impacto seria ainda maior, chegando a 2,5 milhões.

Diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de Americana, Zenaide Honório comemorou a decisão que permite a contratação de temporários e disse que a categoria segue cobrando abertura de concurso público. “Nós torcemos e ficamos na expectativa da liminar, pois a decisão amplia o mercado de trabalho e assim não corremos risco de começarmos o ano letivo sem professores para atender a clientela da escola pública”, afirmou.

A Secretaria Estadual de Educação informou que haverá a atribuição de aulas para os professores concursados no final de janeiro e que a partir disso será realizada a convocação dos temporários. Questionada sobre a abertura de concursos para preenchimento definitivo dessas vagas, a pasta disse que ainda está sendo elaborado o planejamento dos próximos anos e que ainda não há data para o processo seletivo.