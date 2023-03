Startup da Unicamp oferece 16 cursos online gratuitos com certificado

Os cursos são online e totalmente gratuitos - Foto: Isaque Martins

A FM2S, startup de educação sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), disponibiliza 16 cursos online e totalmente gratuitos neste mês de março, que envolvem conhecimentos técnicos (hard skills) ou habilidades sociais (soft skills).

Todas as capacitações trazem conceitos sólidos e exemplos práticos, com casos reais de como aplicar a teoria no dia a dia e no ambiente profissional. Os professores são formados por instituições como Unicamp e USP (Universidade de São Paulo (USP), além de terem ampla vivência em consultorias.

“Nosso intuito é possibilitar inclusão e acesso ao conhecimento, pois acreditamos que ele seja a mola propulsora para o desenvolvimento do País”, registra Virgilio Marques dos Santos, CEO da FM2S e Doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp.

As iniciativas são abertas a todas as pessoas interessadas e as inscrições vão até 31 de março, no site https://ead.fm2s.com.br/cursos/cursos-gratis/. É possível se inscrever em quantos cursos desejar. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso.

Os cursos disponíveis são: ‘Criatividade – Princípios e Técnicas’ (24 horas); ‘Como estruturar um bom currículo’ (6 horas); ‘Design Thinking’ (12 horas); ‘Produtividade na prática para equipes’ (6 horas); ‘Certificação Lean Seis Sigma: White Belt’ (8 horas) e ‘Yellow Belt’ (24 horas); ‘Introdução ao Lean’ (9 horas);’’Introdução ao Lean Healthcare’ (4 horas); ‘Lean Logistics’ (12 horas); ‘Fundamentos da Gestão da Qualidade’ (9 horas); ‘Fundamentos da Gestão de Projetos’ (5 horas); ‘Fundamentos da Gestão da Produção Industrial’ (8 horas); ‘Introdução ao Supply Chain’ (16 horas); ‘Essencial Manutenção’ (12 horas); ‘Gráfico de Pareto, Análise de dados e Gerenciamento de Prioridades’ (8 horas); ‘Diagrama de Ishikawa e Análise de Causa e Efeito’ (8 horas).