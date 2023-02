SP repassa R$ 1 mi para região ampliar cobertura vacinal da poliomielite

O governo estadual anunciou repasse de recursos para os 645 municípios paulistas com o objetivo de aumentar pelo menos em 10% a cobertura vacinal da poliomielite, meningocócica C conjugada e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) para crianças de 1 ano. A RPT (Região do Polo Têxtil) será contemplada com pouco mais de R$ 1 milhão.

Vacina contra a pólio é uma das que tiveram queda na cobertura – Foto: Marcelo Camargo – Agência Brasil

A resolução que determina a transferência da verba foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 17. Cada município receberá R$ 1 por habitante. Levando em conta o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Americana será contemplada com R$ 244.370, Santa Bárbara d’Oeste com R$ 195.278, Nova Odessa com R$ 61.716, Sumaré com R$ 289.875 e Hortolândia com R$ 237.570.

Os recursos serão transferidos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde em parcela única para custeio de ações de saúde e investimento, voltadas diretamente à cobertura vacinal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o que consta na resolução, a decisão pela transferência de recursos foi tomada depois que um relatório sobre cobertura vacinal do Imuniza SUS (Sistema Único de Saúde) apontou diminuição de 18% a 21% em 2017 na adesão de seis vacinas (poliomielite, hepatite A, meningocócica C, rotavírus, pentavalente e hepatite B) em comparação com os dados de 2015.

O estudo alerta ainda para a necessidade de levantar a cobertura vacinal no âmbito regional e territorial. Para isso, é preciso fortalecer o trabalho da vigilância epidemiológica para a rápida detecção e resposta aos casos suspeitos, deflagração oportuna de medidas de controle (bloqueio vacinal), monitoramento de contatos por 30 dias, documentando a interrupção da cadeia de transmissão.

Segundo o governo estadual, a queda da cobertura vacinal, desde o ano de 2016, vem ocasionando o reaparecimento de algumas doenças que eram possíveis de serem prevenidas com a imunização, como poliomielite, rubéola e difteria.